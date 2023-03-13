МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблемы банков в США вынудят Федеральный резервный фонд печатать больше долларов, чтобы спасти экономику страны, написал в своем твиттере известный американский инвестор и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

"Начинается "спасение". Больше фальшивых денег наводнят больную экономику", — заявил он.

По его словам, сейчас следует вкладываться в золото и серебро.

"Будьте осторожны. Впереди аварийная посадка", — предупредил Кийосаки.

На прошлой неделе регулятор штата Калифорния закрыл Silicon Valley Bank (SVB). Это связано с ростом ключевой ставки ФРС, которая повлекла за собой обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта объявили о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — Signature Bank.