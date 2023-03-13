Известный инвестор предрек вторжение "фальшивых денег" в экономику США
Инвестор Кийосаки: ФРС начнет "спасать" экономику США при помощи "фальшивых денег"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблемы банков в США вынудят Федеральный резервный фонд печатать больше долларов, чтобы спасти экономику страны, написал в своем твиттере известный американский инвестор и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.
"Начинается "спасение". Больше фальшивых денег наводнят больную экономику", — заявил он.
По его словам, сейчас следует вкладываться в золото и серебро.
На прошлой неделе регулятор штата Калифорния закрыл Silicon Valley Bank (SVB). Это связано с ростом ключевой ставки ФРС, которая повлекла за собой обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта объявили о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — Signature Bank.
https://1prime.ru/News/20230313/840053677.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.