МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщила пресс-служба омбудсмена. Полиция не будет бегать за электросамокатами, заявили в МВД

"МВД РФ согласно с предложением уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова внести изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан", — указывается в пресс-релизе.

В нем говорится, что в письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминается в пресс-релизе, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев.

Комментируя решение МВД, уполномоченный заметил: "Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов".

В результате, по его словам, иностранные рабочие ежегодно на месяц выпадают из экономического оборота, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ.

"Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", — заключил омбудсмен.