МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Швеция не выразила интереса к созданию расследовательской группы по взрывам на "Северных потоках", заявил дипломатический источник. Россия распространила копию переписки по терактам на "Северных потоках"

Ранее стало известно о том, что Россия разослала в ООН копии переписок с Данией, Швецией и Германией, ведущими расследования по ЧП на газопроводах. В них Москва предлагает создать совместную группу для расследования терактов.

"18 ноября 2022 года прокуратора заявила, что у нее нет интереса в создании группы совместного расследования по этому вопросу", — говорится в ответе Швеции.

Кроме того, из распространенных документов следует, что российские органы направляли в Швецию пять запросов о правовой помощи: в октябре, ноябре и декабре прошлого года. СМИ раскрыли местоположение яхты, связанной с ЧП на "Северных потоках"

По словам источника, Стокгольм также отказался дать развернутый ответ на вопросы российской стороны о том, изымались ли с места взрывов части газопроводов, проводились ли исследования на наличие остатков взрывчатки, а также о том, какие выводы были сделаны по итогам проведенной работы.

Как заявил шведский Минюст, удовлетворение ходатайств РФ угрожает безопасности государства, поэтому они были отклонены.

Это подтверждает, что утверждения Дании, Швеции и Германии о том, что они информировали Москву о ходе расследований, не соответствуют действительности, добавил источник.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели в сентябре. Как показало расследование, ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии. По данным оператора Nord Stream AG, магистраль получила беспрецедентные разрушения. Россия охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.