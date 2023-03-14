МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Финансовые рынки в мире потеряли за два дня около 465 миллиардов долларов на фоне волатильности, связанной с закрытием ряда американских банков, включая Silicon Valley Bank (SVB), пишет агентство Bloomberg. Дерипаска заявил, что США могут лишиться "священного статуса"

"Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, упала примерно на 465 миллиардов долларов за пятницу и понедельник", — пишет агентство.

Заметно упал в понедельник и индекс американских региональных банков (KBW Regional Banking Index) — на 7,7%, что стало самым сильным снижением с июня 2020 года.

Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

"Как только мы отойдем от первоначального шока, вместо того, чтобы стричь всех под одну гребенку, появится тенденция более тщательно изучать модели, депозитные базы банков и доступ к ликвидности", — цитирует агентство мнение стратега по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Гэри Шлоссберга (Gary Schlossberg). Эксперт также отмечает, что не было задержки со стороны властей и могут последовать дальнейшие меры по урегулированию ситуации.