МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries осаждают московский офис компании из-за недовольства новой системой штрафов за возврат товара. Wildberries запустил сервис для прямого общения покупателей с продавцами

"Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар", — заявила владелица одного из ПВЗ. По ее словам, компания на прошлой неделе повысила штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара — он составляет сто процентов. Кроме того, штраф нельзя оспорить.

Помимо этого, наказание за брак приравнивают к штрафу за подмену товара, хотя заказы зачастую приходят уже в ненадлежащем виде еще от самих продавцов.

Как рассказал представитель другого ПВЗ, Wildberries ничем не объяснил изменения и не предупредил о них, иногда информируя день в день.

Еще один предприниматель сообщил, что владельцы находятся в офисе компании с 12:00 14 марта. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, представители Wildberries так и не вышли на связь, однако предложили владельцам ПВЗ задать свои вопросы в режиме онлайн-звонка. Протестующие изложили свои претензии в заявлении, переданном полиции.