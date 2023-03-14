МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Прокуратура Московской области проверяет информацию о нарушении прав сотрудников маркетплейса Wildberries, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Владельцы пунктов выдачи Wildberries осаждают офис компании из-за штрафов

"Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой России", — говорится в сообщении.

В частности, проверки организованы по размещенным в СМИ сведениям о неправомерных удержаниях средств из зарплаты работников, добавили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки будет дана правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, отмечается в релизе.