Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав работников Wildberries
Подмосковная прокуратура проверит информацию о нарушении прав сотрудников Wildberries
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Прокуратура Московской области проверяет информацию о нарушении прав сотрудников маркетплейса Wildberries, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой России", — говорится в сообщении.
В частности, проверки организованы по размещенным в СМИ сведениям о неправомерных удержаниях средств из зарплаты работников, добавили в Генпрокуратуре.
В ходе проверки будет дана правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, отмечается в релизе.
https://1prime.ru/News/20230314/840069068.html
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