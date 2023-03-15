МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева разрешить вооружать продавцов ритейла электрошокерами и аэрозольными распылителями в связи с участившимися нападениями на них, копия письма есть у РИА Новости.

Чернышов отметил, что в новостных сводках часто встречаются сюжеты, рассказывающие о нападениях на сотрудников продуктовых магазинов. Так, одним из наиболее громких подобных случаев стало недавнее "зверское" нападение на продавца в магазине алкогольных напитков в Уфе, в результате чего 19-летняя девушка скончалась от ножевого ранения.

"Полагаю целесообразным системно рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности продавцов, обязав владельцев продуктовых точек по запросу продавца предоставлять ему средства защиты, не требующие получения каких-либо специальных разрешений (электрошоковые, аэрозольные устройства и т.п.)", — говорится в письме.

Также Чернышов отметил, что законы РФ гарантируют право на необходимую оборону каждому гражданину страны, а пленум Верховного суда России ранее усилил право на самооборону, уточнив, что граждане могут обороняться при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. При этом данная мера чаще всего не распространяется на сотрудников сферы услуг, хотя обычно именно продавцы становятся жертвами разбойных нападений, отметил политик.

"Владельцы круглосуточных торговых точек, стараясь сэкономить, забывают о безопасности своих сотрудников, что может привести в дальнейшем к трагедии", — сообщил Чернышов.

Данная мера позволит продавцам круглосуточных магазинов, как минимум, чувствовать уверенность в своей безопасности и, при необходимости, реализовать свое право на самооборону, добавил он.