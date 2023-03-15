МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Таганский суд в Москве отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди, требовавшего оштрафовать Филиппа Киркорова за оскорбление религиозных чувств во время выступления в Кремле, сообщила РИА Новости пресс-служба инстанции. СМИ: Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за "неуважение к суду"

Изначально мужчина хотел получить миллион рублей, но затем снизил сумму до одного рубля.

"По исковому заявлению Феодориди Михаила Федоровича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании одного миллиона рублей в качестве денежной компенсации причиненного морального вреда был принят отказ от иска в части взыскания 999 999 рублей. Решением суда от 15 марта 2023 года в иске Феодориди Михаила Федоровича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании одного рубля в качестве морально вреда было отказано", — заявили агентству.

Певец в 2022 году исполнил на посвященном своему 55-летию концерте песню "Мария Магдалена": артист ходил по светящемуся кресту с "распятой" внутри женщиной. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал чутко относиться к чувствам верующих.

Киркоров позднее принес извинения и объяснил, что песня посвящена его матери. Он подчеркнул, что является верующим и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". Кроме того, он почитает религиозные святыни.