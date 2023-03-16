ТЮМЕНЬ, 16 мар — ПРАЙМ. Центральный районный суд в Тюмени признал брак, в котором один из супругов сменил пол, недействительным. В Минцифры рассказали, как подать на развод на "Госуслугах"

Прокуратура установила, что 33-летний мужчина, состоящий в браке, поменял фамилию, имя, отчество и пол. Это стало причиной заявления в суд о признании союза недействительным, так как "согласно Семейному кодексу, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины".

Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, решение о расторжении брака судья принял после прений, в которых участвовали представители прокуратуры и ЗАГСа. Ответчиков в заседании представлял адвокат Павел Руснаков.

"Исковые требования прокуратуры удовлетворены, суд признал брак недействительным с 29 сентября 2022 года, когда был выдан документ о смене пола", — сказал РИА Новости адвокат.

На вопрос, будет ли обжалование решения суда, юрист ответил, что ему нужно узнать позицию доверителей, а также ознакомиться с текстом документа.