МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В Германии пустеют полки супермаркетов, а покупатели все больше ищут продукты со скидкой, пишет Interia. СМИ: Польша стоит на пороге банкротства

В Институте экономических исследований Ifo в Мюнхене отметили, что в феврале 85,7 процента опрошенных компаний жаловались на проблемы с продовольствием.

Эксперты объяснили нехватку продуктов сложными переговорами между владельцами торговых точек и непосредственно производителями о ценах и качестве продукции. Последние могут использовать простой в поставках как средство давления, а розничные торговцы, в свою очередь, могут временно убирать продукты некоторых производителей из ассортимента, отмечается в отчете экспертов Института.

Эксперт Ifo Патрик Хеппнер обратил внимание на то, что сейчас многие немцы, делая покупки, выбирают более дешевые продукты и посещают несколько магазинов в поисках выгодных предложений. В конце прошлого года лишь 17,7 процента супермаркетов сообщили о притоке потребителей, добавил он.

По данным СМИ, на сегодняшний день потребительская инфляция в Германии на 21,8 процента выше, чем была годом ранее. При этом стоимость энергоносителей выросла на 19,1 процента.