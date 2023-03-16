МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Польша вряд ли стоит на грани банкротства, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, но у нее, как и у любой европейской экономики, есть немало проблем, которые могут иметь непредсказуемые последствия, рассказали агентству "Прайм" эксперты. СМИ: Польша стоит на пороге банкротства

Мнение о том, что Польша стоит на пороге банкротства, высказало польское издание Interia. Автор связывает это с ростом стоимости обслуживания госдолга, инфляцией и популистскими мерами властей.

Довод польского обозревателя, что снижение показателя долга к ВВП для Польши грозит банкротством, выглядит сомнительно, считает директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

"Польша — не лидер по инфляции в Евросоюзе, и в отличии от многих членов объединения стабильно наращивает ВВП. Так что страхи про банкротство преувеличены", — пояснил он. Если рост продолжится на горизонте в 20-30 лет, крах экономики ей точно не грозит. За счет отказа переходить на евро она имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Это одна из немногих стран ЕС, где все еще выгодно инвестировать в производство, полагает Тузов.

По мнению политического обозревателя Дмитрия Галкина, значительные социальные расходы — сильный козырь правящей партии Польши "Право и справедливость". В стране относительно высокое пособие на детей, пенсии и студенческие стипендии. Поэтому оппозиция пытаются выбить у главы партии Ярослава Качиньского главный козырь, упрекая его в ускорении инфляции.

"Конечно, отчасти это справедливо. Но не стоит забывать, что в кризисном состоянии находится не только польская экономика, но вся мировая экономическая система, которая, по сути, так и не начала нормально функционировать после кризиса 2008 года", — указал эксперт.

Преодолеть последствия глобального кризиса в одиночку Польша не в состоянии. Немецкая экономика, которая намного сильнее польской, также сталкивается с серьезными проблемами. О коллапсе и финансовом крахе речь пока не идет, но если проблемы не решать, то в течение 10-15 лет они непременно приведут к серьезной экономической дестабилизации, заключил Галкин.