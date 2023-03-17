МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24" рассказала россиянам, как внести посильный вклад в улучшение экологической ситуации в стране. Zara окончательно закроет магазины в России

Перед покупкой чего-либо чиновница предложила подумать, как в будущем эти товары можно будет утилизировать.

"Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы", — заявила она.

На производство этого вида одежды, как уточнила Абрамченко, уходит много воды. Кроме того, по ее словам, можно долго ходить в одних и тех же джинсах и "как-то их реанимировать".

При этом чиновница отметила, что она и ее семья придерживаются принципов осознанного потребления: они покупают продукты с меньшим количеством упаковки, а сама она моет пластик, стекло и сортирует мусор.