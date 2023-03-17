Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон
Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24" рассказала россиянам, как внести посильный вклад в улучшение экологической ситуации в стране.
Перед покупкой чего-либо чиновница предложила подумать, как в будущем эти товары можно будет утилизировать.
"Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы", — заявила она.
На производство этого вида одежды, как уточнила Абрамченко, уходит много воды. Кроме того, по ее словам, можно долго ходить в одних и тех же джинсах и "как-то их реанимировать".
При этом чиновница отметила, что она и ее семья придерживаются принципов осознанного потребления: они покупают продукты с меньшим количеством упаковки, а сама она моет пластик, стекло и сортирует мусор.
https://1prime.ru/News/20230317/840104038.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.