МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В Польше, несмотря на введенные Европой санкции против Москвы, появились дешевые российские огурцы, пишет Berliner Zeitung. СМИ: в Германии пустеют полки супермаркетов

.Издание напомнило, что этот овощ любят немцы как в свежем, так и в маринованном виде. От них не отстают и поляки.

"На польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну дешевые огурцы и помидоры из России", — говорится в статье. Кроме того, там можно найти огромное количество коробок с названиями российских компаний.

Сейчас их можно купить по 55 злотых за пять кило (около 11,69 евро или около 958 рублей. — Прим. ред.) — это дешевле, чем продукты из Евросоюза, которые все дорожают и дорожают.

"В принципе, торговля российскими продуктами питания разрешена в рамках действующих экономических санкций. В заявлении Европейского совета по этому поводу говорится: "Продукты, предназначенные в первую очередь для потребления, освобождаются от ограничений на экспорт и импорт", — поясняет газета.

Из-за украинского кризиса многие компании решили перестать работать в России, но для недорогих овощей польские импортеры делают исключения. Кроме того, у российских поставщиков есть все нужные документы и сертификаты.

Газета напомнла, что цены в Германии на еду резко выросли: один огурец в Гамбурге стоит 3,29 евро (269 рублей). Причина таких цен заключается в стоимости электроэнергии, нехватке поставок и ценовых войнах между производителями и дистребьюторами, но в конечном итоге платят потребители.