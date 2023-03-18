МОСКВА, мар — 18 ПРАЙМ. К концу марта годовая инфляция упадет до отметки 3,4 процента, ниже целевого показания Банка России в четыре процента годовых, заявил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Инфляция в Польше обновила рекорд с 1996 года

"Замедление произойдет из-за эффекта высокой базы. В марте 2022 года рост цен составлял 7,6 процентов к февралю, а год к году инфляция ускорилась до 16,7 процентов. Полагаем, что годовая инфляция до июня будет оставаться ниже таргета ЦБ", — объяснил собеседник агентства.

По его прогнозу, уже летом она может превысить данный уровень и к концу года поднимется до семи процентов годовых.

Если недельная инфляция в ближайшее время начнет ускоряться и будет выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 28 апреля Банк России может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,75 процента годовых.

Если резкого ускорения роста цен не случится, Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки в середине года. К концу года он повысит ее на 75 базисных пунктов, до 8,25 процентов.