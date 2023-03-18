Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Downradar: пользователи "ВКонтакте" из России и Белоруссии жалуются на сбои в работе сети
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Белорусские и российские пользователи соцсети "ВКонтакте" жалуются на сбои в ее работе, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar.
Согласно данным на 10.25 было зафиксировано 2223 жалобы.
Больше всего жалоб было зафиксировано среди пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.
"Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно", — сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".
https://1prime.ru/News/20230318/840112621.html
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