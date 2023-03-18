МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Белорусские и российские пользователи соцсети "ВКонтакте" жалуются на сбои в ее работе, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. Пользователи "ВКонтакте" смогут переносить цифровые активы на свои страницы

Согласно данным на 10.25 было зафиксировано 2223 жалобы.

Больше всего жалоб было зафиксировано среди пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

"Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно", — сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".