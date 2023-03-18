МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий газообслуживающую компанию за каждым жилым домом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России продолжат программу бесплатной газификации

Теперь в рамках закона для каждого дома предусматривается оговор с одной организацией, обслуживающей газовое оборудование, — договор на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования и договор на обслуживание внутриквартирного оборудования для каждой квартиры в отдельности.

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что закон позволит значительно уменьшить число аварий с бытовым газом, а также обеспечит обслуживание всей сети газопотребления многоквартирных домов одной организацией и это будет газораспределительная организация (ГРО), которая занимается поставкой ресурса в дом. Пахомов отметил, что в 90% случаев это подразделения "Газпрома", в остальных — частная ГРО.

По мнению Пахомова, такое непрерывное обслуживание обеспечит своевременность работ и четко идентифицирует и персонифицирует ответственность должностных лиц, при этом качество работ вырастет, будет понятно, кто оказывает услуги по гарантийным случаям, отмечал парламентарий.

Также в законе идет речь об усилении контроля со стороны органов госжилинспекции за работой "газовщиков" и состоянием вентиляционных каналов, и обязанность собственников помещений заключать договоры и пускать в дом специалистов для проверки состояния оборудования.