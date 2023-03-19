МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать развитие отношений Москвы и Берлина после заявления министра юстиции ФРГ о готовности выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" главы государства заявили, что Россия будет исходить из своих интересов. В Совфеде считают решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой

"Россия делает и будет делать все то, что соответствует её интересам", — сказал Песков.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на "арест" российского лидера будет действовать в Германии после запроса МУС. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, заявив о том, что "никто не стоит над законом".

Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному МУС ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Как заявил ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение инстанции об "аресте" странное и является ярким подтверждением того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.