МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" заявил, что во взаимной торговле России и Китая растет доля расчетов в нацвалютах, отношения становятся более суверенными. Ушаков отметил рост товарооборота России и Китая в 2022 году

"При этом важно, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах и наши отношения становятся еще более суверенными", — говорится в статье.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена. По его словам, в 2022 году товарооборот России и Китая удвоился и достиг рекордных 185 миллиардов долларов.

"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", — отмечается в статье президента.

Также Путин назвал газопровод "Сила Сибири" "сделкой века" по масштабам и подчеркнул, что объемы поставок нефти и угля в Китай значительно выросли.

"Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии", — говорится в статье.

Наконец, глава государства заявил, что Россия не приемлет нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены, и призвал наращивать гуманитарные и туристические обмены с КНР.

"Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", — пишет Путин в своей статье и подчеркивает, что "Россия и Китай – державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием. И сейчас, когда сняты все связанные с пандемией ограничения для взаимных контактов, важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены, способствуя тем самым упрочению социальной базы российско-китайского партнерства".

Статья опубликована на сайте Кремля.