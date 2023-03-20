МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Выданный Международным уголовным судом орден на "арест" президента РФ Владимира Путина не несет практической значимости, но может повлечь "чудовищные последствия", заявил зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев заявил о разрушении системы международного права

По его словам, из-за этого шага может рухнуть вся система международного права, а решения таких организаций, как ООН, "треснут по швам".

Кроме того, политик отметил, что судьи МУС напрасно "раздухарились", не побоявшись "поднять руку" на страну, обладающую ядерным оружием.

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что вполне может представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" по зданию суда в Гааге, и призвал судей "внимательно смотреть в небо".