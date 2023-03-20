МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно оперативно перевести в "цифру" все процедуры, связанные с миграцией, включая получение гражданства, виз и разрешений на работу. Россия хочет подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии

"Что необходимо сделать? Прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Российский лидер добавил, что нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства, профильных ведомств, "которые накопили хороший опыт создания современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг".

"В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", — сказал президент.

Глава государства также призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в России.

"С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать", — сказал Путин.

По его словам, здесь множество факторов и их все нужно учесть.