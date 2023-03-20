МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Онлайн-ретейлер Amazon планирует сократить 9 тысяч сотрудников, увольнения произойдут в основном в структуре облачной платформы AWS, подразделении People, Experience and Technology (PXT), занимающимся кадровыми вопросами, рекламном отделе и подразделении Twitch, говорится в заявлении гендиректора компании Энди Джесси, опубликованном на сайте Amazon. Amazon запустит спутники для передачи интернета в 2024 году

"Поскольку на прошлой неделе мы завершили второй этап нашего операционного плана ("OP2"), я пишу, чтобы сообщить, что в ближайшие несколько недель мы намерены ликвидировать еще около 9000 позиций — в основном в AWS, PXT, рекламном отделе и Twitch", — сообщает гендиректор.

Джесси отмечает, что сокращение происходит в целях уменьшения расходов на фоне экономической нестабильности и неопределенности в ближайшем будущем. Также гендиректор уточняет, что в ходе оценки ситуации внутренними подразделениями компании предлагались различные решения — от сокращения сотрудников, до, напротив, создания новых вакансий. При этом, как сообщается, компания была вынуждена сократить штат на 18 тысяч сотрудников ранее в январе, а по завершении второго этапа планирования в марте — сократить еще 9 тысяч позиций.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.