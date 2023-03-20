ЖЕНЕВА, 20 мар — ПРАЙМ. Швейцария выделит дополнительно 9,1 миллиона долларов на помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в регионе 6 февраля, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

"Конфедерация продолжает поддерживать людей, живущих в регионах Турции и Сирии, пострадавших от недавних землетрясений. На международной конференции доноров, состоявшейся в Брюсселе в связи с этими землетрясениями, Мануэль Бесслер, делегат Федерального совета по гуманитарной помощи, объявил, что Швейцария выделит 8,5 миллиона франков на меры по оказанию помощи пострадавшим регионам", — сказано в документе.

Власти страны напоминают, что после землетрясений 6 февраля Конфедерация мобилизовала швейцарский спасательный канал, а затем направила в Турцию группу быстрого реагирования со специалистами швейцарского корпуса гуманитарной помощи. Швейцария также поддержала сирийский народ, внеся финансовые взносы в многосторонние и двусторонние партнерские организации.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".