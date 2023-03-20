КИШИНЕВ, 20 мар — ПРАЙМ. Румыния направит в Турцию и Сирию дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму в 1,3 миллиона евро, сообщила пресс-служба румынского МИД. Швейцария выделит допсредства на помощь Турции и Сирии

Ранее Румыния уже выделила пострадавшим жителям Турции и Сирии несколько партий гуманитарной помощи, которые были доставлены в том числе при помощи других стран ЕС.

"Министр иностранных дел Богдан Ауреску принял участие в понедельник, 20 марта, в Брюсселе, в Международной конференции доноров в поддержку населения Турции и Сирии, пострадавшего от землетрясения 6 февраля 2023 года, в связи с чем он объявил о новом пакете финансовой помощи от Румынии на общую сумму 1,3 миллиона евро", — сообщается на сайте МИД.

Ауреску подтвердил готовность Румынии продолжать поддерживать гуманитарные усилия по оказанию помощи пострадавшему населению в двух государствах, а также усилия по восстановлению и реконструкции стран.

Министр также подчеркнул важность стратегического партнерства между Румынией и Турецкой Республикой, тесных человеческих связей и очень хорошего уровня сотрудничества между двумя государствами.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".