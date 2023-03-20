МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Русгидро", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Русгидро" планирует довести число электрозаправок до 1,5 тысячи

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания — Русгидро", — говорится в документе.

В частности, среди кандидатов в совет директоров начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка, замглавы Федерального агентства по управлению госимуществом Михаил Попов, замминистра энергетики Павел Сниккарс, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель руководителя секретариата Трутнева Наталья Филиппова.

Кроме того, к избранию предложены глава "Русгидро" Виктор Хмарин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Чекунков, а также министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель правления ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров, заместитель председателя ВЭБа Артём Довлатов, первый заместитель исполнительного директора "Промышленных инноваций" Сергей Пластинин и ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев.

"Русгидро" — энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. По состоянию на 31 декабря 2022 года 62,2% акций компании принадлежало государству, 12,37% — ВТБ.