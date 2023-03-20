БРЮССЕЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила сотрудничество с руководством Сирии во главе с президентом Башаром Асадом в вопросах оказания гуманитарной помощи после землетрясения. Румыния выделит гуманитарную помощь Турции и Сирии

"Евросоюз не работает с режимом Асада, но мы всегда помогаем нуждающимся. Речь идет о нейтральном и непредвзятом оказании гуманитарной помощи. Эта помощь будет поступать через международное организации в рамках очень строгих правил, которые не предусматривают участие представителей режима и при полном соблюдении европейских санкций", — сказала глава ЕК.

Она выступала на пресс-конференции по итогам международной донорской конференции в Брюсселе, на которой было объявлено о выделении семи миллиардов евро для оказания помощи пострадавшим от недавних землетрясений районов Сирии и Турции.

Ранее СМИ сообщали о возникающих проблемах с поставкой гуманитарной помощи в Сирию из-за европейских санкций и отсутствия отношений между Дамаском и Брюсселем.