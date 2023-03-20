МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 453 миллионов рублей на медицинскую помощь на основе клеточных технологий, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В России обеспечат запасы наиболее востребованных лекарств

"Направить в 2023 году бюджетные ассигнования… на достижение отдельных результатов, связанных с разработкой и обеспечением доступности для оказания медицинской помощи (продуктов), разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, в размере 453111,9 тысяч рублей", — говорится в тексте распоряжения.

В том числе 126,3 миллиона рублей поручено выделить МГУ имени Ломоносова, 235 миллионов – Минобрнауки России и 91,8 миллиона – ФМБА.

Кроме того, на достижение отдельного результата, связанного с клиническими испытаниями лекарств и разработкой медицинских изделий, Минобрнауки выделило 50 миллионов рублей.

Минздраву России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным расходованием средств и предоставить доклад правительству до 1 марта 2024 года.