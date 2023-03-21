В Иране прокомментировали возможность Тегерана стать экономическим хабом
Министр Хандузи: Иран и Россия заинтересованы, чтобы Тегеран стал экономическим хабом
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Иран и Россия заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи.
"Хотя Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Иран стал стратегическим экономическим хабом, Иран и Россия в этом вопросе достигли полного консенсуса", — сказал Хандузи.
https://1prime.ru/News/20230321/840135045.html
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