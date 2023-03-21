МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Иран и Россия заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи. Россия и Иран прорабатывают вопрос организации безвизовых групповых поездок

"Хотя Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Иран стал стратегическим экономическим хабом, Иран и Россия в этом вопросе достигли полного консенсуса", — сказал Хандузи.