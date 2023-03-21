МОСКВА, 21 март — ПРАЙМ. Компания Google, принадлежащая холдингу Alphabet Inc, приостановила загрузку приложения Pinduoduo компании PDD Holdings Inc из магазина Play Store после того, как на китайской платформе был обнаружен вредоносный код, сообщил сегодня представитель Google. В России зафиксировали новую волну кибератак на банки

"Версии этого торгового приложения, в которых было обнаружено вредоносное ПО, были принудительно отключены через Google Play Protect", — говорится в заявлении представителя. Речь идет о версиях, загруженных вне магазина приложений Play Store. Скачивания версии из Play Store были приостановлены по соображениям безопасности.

Google Play Protect сканирует все приложения на телефонах Android и предотвращает установку вредоносных приложений.

PDD не ответила на запрос Reuters о комментарии