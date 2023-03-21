МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Совокупная чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,5 миллиард гривен (около 582 миллионов долларов), сообщили в Нацбанке Украины (центробанке страны). Экс-глава Еврокомиссии неожиданно высказался о перспективах Украины

"Прибыль банков за январь-февраль 2023 года. 21,5 миллиардов гривен чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.

При этом, по информации регулятора, доходы банков в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 33%, расходы – на 12%.