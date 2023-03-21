Украинские банки удвоили чистую прибыль в начале года
Чистая прибыль украинских банков выросла за январь – февраль до 582 миллионов долларов
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Совокупная чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,5 миллиард гривен (около 582 миллионов долларов), сообщили в Нацбанке Украины (центробанке страны).
"Прибыль банков за январь-февраль 2023 года. 21,5 миллиардов гривен чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.
При этом, по информации регулятора, доходы банков в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 33%, расходы – на 12%.
https://1prime.ru/News/20230321/840141047.html
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