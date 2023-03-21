МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Следственный комитет опубликовал видео, на котором показан обыск квартиры блогерши Александры Митрошиной. Блогеру Лерчек предъявили обвинения в неуплате налогов

Здание, где находится недвижимость девушки, расположено в центре Москвы. В квартире начат ремонт: строители делают черновые работы.

Сегодня утром стало известно, что против Митрошиной завели уголовное дело об уклонении уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. В 2020-2022 годах она использовала упрощенную систему налогообложения. После того, как сумма ее заработков превысила допустимые лимиты, блогер не стала менять систему и, таким образом, уклонилась от уплаты налогов. Сейчас Митрошина находится за пределами России.

Это не первое уголовное дело о неуплате налогов по стороны блогеров — на прошлой неделе СК завел дело на супругов Артема и Валерию Чекалины. Они не уплатили налогов на 311 миллионов рублей.