МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Пассажиры рейсов по России из московского аэропорта "Внуково" вновь могут воспользоваться электронным посадочным, возможность использовать документ в электронном виде воздушная гавань вернула после отказа от такого функционала в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково". S7 возобновит полеты в Китай

Ранее о возможности использовать во "Внуково" электронные посадочные сообщила авиакомпания "Россия".

"Аэропорт "Внуково" начал эксплуатацию электронной системы Zamar Digital Sky Marshall, которая обеспечивает решение целого ряда задач, направленных на обеспечение безопасности и повышения качества обслуживания пассажиров. Одной из таких задач является обслуживание пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию и получивших электронный посадочный талон", — говорится в сообщении.

Теперь, уточняет пресс-служба, распечатывать бумажную копию электронного посадочного талона не требуется. "Услугой могут воспользоваться пассажиры всех авиакомпаний на внутрироссийских направлениях. Решение о распространении опыта на международные направления будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних перелетах", — отмечает аэропорт. В Минтрансе рассказали о ситуации с обслуживанием самолетов в Турции

Пассажиру предлагается считать код, присутствующий как в электронном, так и в бумажном посадочном талоне с помощью сканеров, расположенных в различных зонах контроля – вход в зону внутренних авиалиний, паспортный контроль, трансфер, посадка на борт воздушного судна. Благодаря использованию электронной системы Zamar Digital Sky Marshall аэропорт также получил дополнительную информацию о возможном местонахождении пассажира в аэропорту.

В конце 2019 года "Внуково" сообщил РИА Новости, что не будет использовать электронные посадочные талоны, пока законодательство не позволит полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личности.