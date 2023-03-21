МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Спрос на жилищные сертификаты, которые сейчас предоставляются детям-сиротам в 35 регионах России на основании местного законодательства, очень высок, сообщил замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. В ГД предложили направить имущество покинувших Россию на обеспечение сирот

"Региональными актами 35 субъектов Российской Федерации уже реализуется аналогичная мера поддержки, и спрос на сертификаты в этих регионах очень высок", — сказал Корнеев в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Замминистра добавил, что вопрос финансового обеспечения регионов стоит остро. При этом, из федерального бюджета ежегодно регионам выделяется 10 миллиардов рублей на субсидирование данных расходов. Данным сертификатом можно воспользоваться как при покупке первичного, так и вторичного жилья: "ограничения закон не устанавливает".

"В части включения в список… он — заявительный, потому что есть же опекуны или администрация, где содержится ребенок-сирота подает соответствующие документы в органы опеки для постановки на учет в список", — сказал Корнеев.

Замминистра отметил, что "ко второму чтению этот момент обсудят: готова ли система на переход на беззаявительный порядок". Действия законопроекта будут распространяться на 70 тысяч граждан РФ, также сейчас ведется учет граждан с новых территорий и формируются соответствующие списки, уточнил Корнеев. Он добавил, что министерство осуществляет работу по сохранению имеющегося жилья ребенка-сироты, что способствует сокращению очереди.