МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минпромторг не планирует запрещать импорт в Россию пластиковых изделий, работа идет над ограничением его оборота в целях снижения вреда, наносимого экологии, сообщили журналистам в министерстве. Минпромторг предложил запретить поставку в Россию товаров из пластика

"Речь о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки, будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, т.е. произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны", — заявили там.

Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Минпромторге, сообщила, что министерство предложило запретить импорт товаров из пластика, а также рассматривает введение ограничения на производство такой продукции внутри страны. Уточнялось, что всего в списке 28 товаров — в том числе одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки.

"Минпромторг России проводит работу по ограничению (не запрету) оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды, предметов гигиены) с целью снижения вреда наносимого экологии при их утилизации", — добавили в ведомстве.