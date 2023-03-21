Путин пообещал помочь китайскому бизнесу выйти на российский рынок
Путин: Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении покинувших Россию компаний
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия готова содействовать китайским предприятиям, желающим заместить ушедшие из России компании, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер подчеркнул готовность Москвы поддержать бизнес Китая по вопросу замещения западных производств.
Си Цзиньпин прибыль в Россию в понедельник. Визит продлится до 22 марта и станет первой зарубежной поездкой главы КНР после переизбрания на пост в третий раз.
Накануне лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке. Официальная встреча прошла во вторник в Кремле сперва в узком, а затем в расширенном составе.
https://1prime.ru/News/20230321/840146540.html
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