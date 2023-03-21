ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американская администрация обеспокоена растущим влиянием миллиардера и предпринимателя Илона Маска, контролирующего компании в критически значимых для страны отраслях, и обсуждает возможность принудительного разделения активов, а также проведения расследования с целью оспорить покупку им социальной сети Twitter, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Маск предельно кратко высказался об инциденте с БПЛА в Черном море

"Некоторые представители (американской) администрации обсуждают необходимость правительства однажды разделить империю Маска", — говорится в публикации.

Сейчас компании, находящиеся под его контролем, усиливают свою роль в транспортной, аэрокосмической и телекоммуникационной отраслях, а также в сфере здравоохранения и социальных медиа.

"Некоторые высокопоставленные представители в администрации Байдена опасаются, что с учетом его бизнес-империи, большого состояния и политических альянсов, 51-летний Маск близок к неприкосновенности", — пишет издание.

Среди факторов, беспокоящих американских чиновников, в частности, указывается возможность Маска решать, может ли Украина продолжать пользоваться сервисом спутниковой связи Starlink, растущие вложения производителя электрокаров Tesla в Китай, а также зависимость самого миллиардера от финансирования из Ближнего Востока для покупки соцсети Twitter. Указывается, что все это может делать Маска подверженным "иностранному манипулированию".

Хотя суды в США уже "десятилетия" не выносили решений о принудительном разделе активов, в Вашингтоне также могут пойти на попытку оспорить сделку по покупке Маском Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов.

"Некоторые в администрации обдумывают, может ли покупка Twitter стать предметом пересмотра на секретной межведомственной панели — Комитете по иностранным инвестициям в Соединенные Штаты, который может заблокировать корпоративные транзакции с участием иностранцев по соображениям национальной безопасности", — указывается в материале. Илон Маск прокомментировал, что происходит в Артемовске

Вдобавок, Twitter беспокоит американские власти еще из-за вопроса сохранности пользовательских данных заодно с частыми заявлениями на политические темы самого Маска, который предлагал планы урегулирования конфликта на Украине, схему воссоединения Тайваня с Китаем, а также открыто поддерживал республиканцев перед выборами в конгресс.

При этом отмечается, что попытки оказать давление на Маска могут обернуться политическими рисками для самого Байдена. Американский предприниматель поддерживает близкие отношения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, а его лоббисты на протяжении многих лет работали с конгрессом с целью выстроить нынешнюю поддержку со стороны законодателей.