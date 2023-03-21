МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным был обозначен план дальнейшего сотрудничества Москвы и Пекина по всем направлениям. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление по развитию экономических отношений

"Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров.

В частности, по словам китайского лидера, были достигнуты договоренности о наращивании торговли энергоносителями и расширении кооперации в цифровой экономике. Си Цзиньпин подчеркнул, что за десять лет товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов, заявил, что Москва и Пекин будут и дальше обеспечивать бесперебойность логистики и перевозок.

"За 10 лет товарооборот вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочнить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко", — сказал Си Цзиньпин.

"Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства, продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок", — добавил лидер КНР.

Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.