МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай намерены осуществлять более тесное сотрудничество в энергетике, поддерживать компании в реализации энергопроектов. Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

"Стороны намерены осуществлять еще более тесное партнерство в энергетической сфере, поддерживать предприятия России и Китая в реализации проектов энергетического сотрудничества в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической, атомной и других сферах, а также инициатив, способствующих снижению выбросов парниковых газов, в том числе связанных с использованием низкоэмиссионных и возобновляемых источников энергии", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны будут защищать международную энергетическую безопасность, стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции, содействовать справедливым энергопереходам и низкоуглеродному развитию. Уточняется, что РФ и КНР будут сообща вносить вклад в "долгосрочное, здоровое и стабильное развитие глобального энергетического рынка".

Также Москва и Пекин договорились развивать практическую кооперацию в сфере гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения и металлургии.

"Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Россия и Китай будут выстраивать взаимосвязанную логистическую систему и обеспечивать быстрое перемещение грузов и пассажиров в двустороннем сообщении всеми видами транспорта,.

"Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики… планируется выстраивать по следующим… ключевым направлениям: всемерное развитие взаимосвязанной логистической системы. Обеспечение быстрого перемещения грузов и пассажиров в двустороннем сообщении всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным и морским", — говорится в документе.

Помимо этого, среди целей в том числе обозначены: взаимовыгодная реализация транзитного потенциала двух стран, приоритетное устранение узких мест, пошаговое и поэтапное совершенствование инфраструктуры на российско-китайской границе, прежде всего ключевых пограничных пунктов пропуска, повышение эффективности таможенного оформления и досмотровых процедур.

Наконец, Россия и Китай расширят двустороннее экономическое сотрудничество между странами, в том числе увеличить масштабы торговли между странами, расширить сотрудничество в сферах технологий и инноваций, а также в сельском хозяйстве, говорится в заявлении.

Страны договорились выстраивать экономическое сотрудничество по ряду ключевых направлений, в том числе "в области взаимовыгодного снабжения на основе рыночных принципов базовыми товарами и минеральными ресурсами, включая металлы, химические удобрения и продукцию химической промышленности".

Кроме того, планируется "увеличение масштабов и оптимизация структуры торговли, в том числе за счет развития электронной торговли и иных инновационных инструментов", говорится в заявлении.

Планируется последовательное продвижение высококачественного развития двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление взаимодействия в сферах цифровой экономики и устойчивого развития, формирование благоприятной деловой среды, взаимное повышение уровня благоприятствования в торговле и инвестициях.

Также страны договорились о расширении сотрудничества в сферах технологий и инноваций в целях обеспечения технологического лидерства России и Китая.

Страны также намерены повышать уровень сотрудничества в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности двух стран и углубление взаимодействия в торговле сельскохозяйственной продукцией.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.