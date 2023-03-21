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https://1prime.ru/News/20230321/840148928.html
Шойгу высказался о перспективах конфликта на Украине
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Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любой конфликт заканчивается миром. "Любая война заканчивается миром", — сказал Шойгу... ПРАЙМ, 21.03.2023
новости, россия, украина, кризис, конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Москва, 21 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любой конфликт заканчивается миром.
"Любая война заканчивается миром", — сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.
На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.