Москва, 21 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любой конфликт заканчивается миром. Путин оценил мирный план Китая по Украине

"Любая война заканчивается миром", — сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.

На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.