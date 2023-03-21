МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Великобритания запретила оказывать трастовые услуги 1730 физическим и юридическим лицам из антироссийского санкционного списка, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

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"В сводном списке (санкций) 1730 назначений были изменены, чтобы отобразить введенные в отношении их санкции по трастовым услугам", — говорится в заявлении.

Из санкционного списка Британии следует, что в настоящий момент Лондон ввел санкции против 1550 физических лиц и 180 юридических лиц, связанных с Россией.