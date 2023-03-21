МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Великобритания запретила оказывать трастовые услуги 1730 физическим и юридическим лицам из антироссийского санкционного списка, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. Антироссийские санкции ударили по бедным странам, заявил дипломат

"В сводном списке (санкций) 1730 назначений были изменены, чтобы отобразить введенные в отношении их санкции по трастовым услугам", — говорится в заявлении.

Из санкционного списка Британии следует, что в настоящий момент Лондон ввел санкции против 1550 физических лиц и 180 юридических лиц, связанных с Россией.