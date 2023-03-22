МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Число кибератак на российские банки выросло почти на треть

"Активность шифровальщиков не утихает последние несколько лет, и мы видим появление все новых модификаций подобного вредоносного ПО. В большинстве случаев шифровальщики атакуют частные компании, но не обходят стороной и рядовых пользователей. Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления", — рассказал руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин.

Одним из таких примеров, по его словам, является атака группы Key Wolf, которую эксперты компании обнаружили в марте. Злоумышленники распространяют файл с программой-шифровальщиком, которая кодирует все данные на компьютере. "Важная особенность в том, что у потерпевшего нет возможности дешифровать данные, даже за выкуп", — поясняется в сообщении.

Программа-шифровальщик Key Group шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол иллюстрацию с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. "В нем говорится о цели атаки — уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек", — рассказали в компании.

Чтобы защититься от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты рекомендуют пользоваться специализированными решениями, которые блокируют спам и опасные письма.