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В Севастополе отбили атаку морских беспилотников
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Морские беспилотники были уничтожены в среду в Севастополе при попытке проникнуть в бухту, сообщил глава города Михаил Развожаев. Инцидент произошел ранним утром 22 марта. Моряки... ПРАЙМ, 22.03.2023
новости, севастополь, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Морские беспилотники были уничтожены в среду в Севастополе при попытке проникнуть в бухту, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Инцидент произошел ранним утром 22 марта.
Моряки отбили атаку трех объектов. Кроме того, сработала система противовоздушной обороны, написал Развозжаев в телеграм.
Как уточняется, военные суда не получили повреждений, пострадавших среди людей и военных нет, добавил он.