МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Морские беспилотники были уничтожены в среду в Севастополе при попытке проникнуть в бухту, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Инцидент произошел ранним утром 22 марта.

Моряки отбили атаку трех объектов. Кроме того, сработала система противовоздушной обороны, написал Развозжаев в телеграм.

Как уточняется, военные суда не получили повреждений, пострадавших среди людей и военных нет, добавил он.