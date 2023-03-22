МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Бывший председатель Центризбиркома Владимир Чуров скончался на 71-ом году жизни. Информацию подтвердила РИА Новости экс-секретарь комиссии Майя Гришина.

Как будут проходить прощание и похороны, пока неизвестно, отметила она.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил агентству, что неделю назад у Чурова случился обширный инфаркт, но после операции экс-глава ЦИК чувствовал себя хорошо. По словам Ивлева, Чуров ушел из жизни утром в среду.

Владимир Чуров занимал пост главы Центральной избирательной комиссии с 2007 по 2016 год, после чего его назначили послом по особым поручением в Министерство иностранных дел России.

В МИД выразили соболезнование в связи с кончиной Чурова.