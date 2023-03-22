МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Открыта регистрация представителей СМИ и блогеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023), она продлится до 12 мая, сообщает фонд "Росконгресс". Названа стоимость участия в стартовом и итоговом днях ПМЭФ-2023

"С 13 марта по 12 мая 2023 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и представителей блогосферы на мероприятия Петербургского международного экономического форума – 2023", — говорится в сообщении фонда.

Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума в этом году выступят Объединенные Арабские Эмираты.