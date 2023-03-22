Открыта регистрация представителей СМИ и блогеров на ПМЭФ-2023
"Росконгресс": на ПМЭФ-2023 открыли регистрацию для представителей СМИ и блогосферы
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Открыта регистрация представителей СМИ и блогеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023), она продлится до 12 мая, сообщает фонд "Росконгресс".
"С 13 марта по 12 мая 2023 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и представителей блогосферы на мероприятия Петербургского международного экономического форума – 2023", — говорится в сообщении фонда.
Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума в этом году выступят Объединенные Арабские Эмираты.
https://1prime.ru/News/20230322/840155826.html
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