МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Госдума планирует заслушать отчет Банка России за 2022 год на заседании 20 апреля. Примерный график рассмотрения отчета утвердил комитет Госдумы по финансовому рынку.

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Для рассмотрения отчета сформирована рабочая группа, в которую вошли представители пяти комитетов Госдумы (по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по защите конкуренции, по контролю), а также сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев. Запланированы четыре открытых заседания рабочей группы (3, 4, 5 и 6 апреля) и одно закрытое (11 апреля).

На первом заседании 3 апреля рабочая группа планирует обсудить вопросы эффективности работы госкорпораций и институтов развития. По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, на это заседание будут приглашены представители ВЭБа, Корпорации МСП, "Дом.РФ", ВТБ, Промсвязьбанка, Сбербанка, Россельхозбанка.

А на заседании 4 апреля рабочая группа обсудит вопросы взаимодействия Госдумы, правительства РФ и Банка России по обеспечению развития экономики. На это заседание планируется пригласить представителей АСВ, Минфина, Минэкономразвития и, возможно, Минпромторга России, сказал Аксаков.

На остальных заседаниях рабочая группа будет рассматривать непосредственно сам отчет Банка России с участием зампредов ЦБ, в том числе первых, и представителей его профильных департаментов. Госдума уменьшила срок давности по экономическим преступлениям

Планируется, что профильные комитеты рассмотрят отчет на совместном заседании 12 апреля, а на рассмотрение Госдумы он будет вынесен 20 апреля. Предполагается, что на заседании комитетов и Госдумы отчет представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

До рассмотрения отчета на заседании Госдумы глава ЦБ должна будет провести встречи с пятью фракциями. "Встречи с фракциями будем планировать в зависимости от ситуации", — сообщила на заседании комитета помощник председателя ЦБ Мария Гайдаш, добавив, что с некоторыми из них уже договорилась.