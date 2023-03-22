МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стихийные бедствия привели в 2022 году к глобальным экономическим потерям в размере 275 миллиардов долларов, из которых 125 миллиардов были покрыты страхованием, говорится в опубликованном годовом докладе института страховой компании Swiss RE. Турции выделят 500 миллионов евро на восстановление после землетрясений

"Глобальные экономические потери от стихийных бедствий в 2022 году составили 275 миллиардов долларов США. Страхование убытков в размере 125 миллиардов долларов США покрыло 45% ущерба. Сегодня ежегодные глобальные страховые убытки в размере более 100 миллиардов долларов США от стихийных бедствий являются стандартными", — сказано в документе.

По данным института, главным дестабилизирующим фактором в экономике в 2022 году была высокая инфляция, которая, повысив номинальную стоимость зданий, автотранспортных средств и других основных средств, покрываемых страховщиками, привела к росту требований о покрытии расходов на ремонт.

"Ураган Иэн стал самым дорогостоящим событием 2022 года, приведшим к страховым убыткам, оцениваемым в 50-65 миллиардов долларов США", — отмечается в докладе.

Институт уточняет, что в 2022 году во второй раз подряд предполагаемые страховые убытки составили более 100 миллиардов долларов. Таким образом, сохранилась тенденция их среднегодового увеличения на 5-7%, фиксировавшаяся на протяжении последних десяти лет.