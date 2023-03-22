МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) признал незаконным отказ немецкого концерна Siemens AG и подконтрольного ему ООО "Сименс мобильность" от договора на техническое обслуживание и ремонт 294 электропоездов "Ласточка" и обязал ответчиков исполнять этот договор от 7 сентября 2011 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел. РЖД расширили параметры скидки на билеты для некоторых пассажиров

Суд также удовлетворил требование истца о взыскании с ответчиков в пользу РЖД судебной неустойки в случае их отказа исполнять договор, в размере более 36,7 миллиона рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения. Решение вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляция.

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В РЖД тогда заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка", которые изготавливались структурами Siemens или с их участием, продолжится под руководством и контролем РЖД. Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

В этом деле суды также ранее приняли обеспечительные меры в виде передачи РЖД для хранения и использования инструментов, запчастей и оборудования Siemens AG, необходимых для техобслуживания и ремонта электропоездов "Ласточка". Необходимость обеспечения истец мотивировал тем, что в случае изъятия ответчиком инструментов, материалов и оборудования у РЖД и отправки их в Германию возврат имущества после возможного удовлетворения иска будет невозможен в связи с его нахождением на территории иностранного государства.

Параллельно в другом процессе суды по заявлению РЖД запретили Siemens AG инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по спорам в рамках этого договора.

РЖД, Siemens и группа "Синара" в сентябре 2011 года подписали контракты на производство 1,2 тысячи вагонов электропоездов Desiro ("Ласточка") стоимостью более 2 миллиардов евро и на техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии стоимостью более 500 миллионов евро. Второй контракт рассчитан на 40 лет. Впоследствии в соглашения вносились изменения и дополнения.