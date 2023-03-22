МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы несколько опускаются в среду, следует из данных торгов. Рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото чуть дорожает перед заседанием Федрезерва

По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 32 762 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 12 842 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4 032,25 пункта.

Внимание трейдеров обращено к очередному заседанию ФРС, когда регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.

По данным CME Group, 87,8% аналитиков закладывают в марте февральские темпы повышения ставки — на 25 базисных пунктов, а 12,2% допускают сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.

Акции First Republic Bank дорожают на предторгах на 4,5% после того, как агентство Блумберг сообщило, что американские трейдеры и чиновники обсуждают возможные меры по спасению First Republic от банкротства.

При этом бумаги GameStop на предторгах подскочили сразу на 43,2%, компания по итогам четвертого квартала получила чистую прибыль против убытка годом ранее за счет снижения затрат и сокращения штата.