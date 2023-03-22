Фьючерсы индексов Dow Jones, NASDAQ и S&P снижаются в преддверии итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы несколько опускаются в среду, следует из данных торгов. Рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 32 762 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 12 842 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4 032,25 пункта.
Внимание трейдеров обращено к очередному заседанию ФРС, когда регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.
По данным CME Group, 87,8% аналитиков закладывают в марте февральские темпы повышения ставки — на 25 базисных пунктов, а 12,2% допускают сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.
Акции First Republic Bank дорожают на предторгах на 4,5% после того, как агентство Блумберг сообщило, что американские трейдеры и чиновники обсуждают возможные меры по спасению First Republic от банкротства.
При этом бумаги GameStop на предторгах подскочили сразу на 43,2%, компания по итогам четвертого квартала получила чистую прибыль против убытка годом ранее за счет снижения затрат и сокращения штата.
https://1prime.ru/News/20230322/840157784.html