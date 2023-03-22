МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Самолет "Байкал" будет сертифицирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, авиакомпании сами решат, как использовать воздушное судно, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В России будут регистрировать гражданские самолеты весом до 115 килограмм

В пресс-службе ведомства отметили, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разработчик лёгкого многоцелевого самолета , в рамках контракта с Министерством промышленности и торговли РФ проводит сертификацию воздушного судна.

"Самолёт будет сертифицирован в базовом облике, предназначенном для выполнения пассажирских и грузовых перевозок. Таким образом, эксплуатанты будут вправе осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, грузов и почты на данном типе воздушного судна", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выбор бизнес-модели эксплуатации ЛМС-901 – прерогатива авиакомпаний, которые будут эксплуатировать самолет "Байкал".

"В свою очередь, АО "УЗГА" уже сейчас прорабатывает модель многоцелевого применения воздушного судна, в том числе за счет создания специализированных версий самолета, предназначенных для выполнения авиационных работ, в интересах авиалесоохраны, санитарной авиации и авиационно-химических работ и других", — говорится в сообщении.

Первые самолеты "Байкал" будут использоваться для охраны лесов и как санитарная авиация, а не для перевозки пассажиров, как планировалось ранее, написала в среду газета "Известия". Они поступят в парк дальневосточной компании "Аврора" в 2025 году, рассказали два источника издания в отрасли.