МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о наделении кабмина правом издания федеральных программ обеспечения безопасности воздушного транспорта. Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения позволят отразить требования и процедуры, содержащиеся в законодательстве в области обеспечения транспортной безопасности, образующие систему защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в том числе воздушного транспорта, от актов незаконного вмешательства.

"Положениями законопроекта правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по изданию федеральных программ обеспечения безопасности воздушного транспорта, контроля качества обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта, подготовки в области обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта", — также отмечается там.

Член комитета ГД по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") отметил, что юридические лица, разработчики и изготовители авиационных двигателей и воздушных винтов теперь будут включаться в число лиц, в отношении которых правительство устанавливает порядок разработки и применения систем управления безопасностью полётов, об этом он рассказал РИА Новости.

Кроме того, законопроект направлен на формирование государственной системы управления безопасностью полётов, включая компоненты государственной программы по безопасности полётов, отметил он.

Первый замглавы комитета по транспорту ГД Павел Федяев ("Единая Россия") у себя в телеграм-канале отметил, что после начала действия закона 1 марта 2024 года члены экипажа воздушного судна на основании распоряжения командира будут иметь право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении тех, кто создает угрозу безопасности полета или жизни и здоровью пассажиров самолета.