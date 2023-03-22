МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новая дорога к Крымскому мосту, проходящая по территории Краснодарского края, готова на 50%, время в пути от Краснодара до Крымского моста по этой трассе в летние месяцы сократится с пяти до двух часов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин отметил, что Крым полностью обеспечен газом и водой

"В настоящее время готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%, причем строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно. Запуск движения позволит вывести транзитный транспорт с трассы А-289, проходящей через населенные пункты", — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

По его словам, время в пути от Краснодара до Крымского моста после завершения работ сократится с пяти часов до двух. Существующий маршрут А-289 протяжённостью 151,7 километра длиннее строящейся трассы почти на треть. Он проходит через целый ряд населённых пунктов Краснодарского края, при этом большая его часть – это двухполосная дорога с ограничениями скоростного режима до 60 км/час, где нет возможностей для обгона, что становится причиной пробок.

Новая дорога позволит вывести из населенных пунктов весь транзитный транспорт. Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность трассы составит 119 километров, будут построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края.

Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя Хуснуллин доложил, что, с учетом строящегося участка до Крымского моста и реконструированной дороги по новым регионам, Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году.